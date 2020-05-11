توقعاً لمزيد من التحفيز.. الذهب يرتفع وموجة صعود قادمة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تعزز جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف من موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا، وهو ما دعم التوقعات لمزيد من إجراءات التحفيز وخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3% إلى 1705.73 دولار للأونصة، بعد أن فقد نحو 1% في الجلسة السابقة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1708 دولارات، بحسب ما ورد في "رويترز".



وقال المحلل في آي.جي ماركتس كايل رودا: "اشترى الناس عند تراجع السعر. حتى في أفضل الأحوال، مازلنا في بيئة ستظل أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني والسياسات المالية بالغة التيسير والتضخم سيكون مرتفعا".



وأوضح أن الذهب مرشح للارتفاع في المدى الطويل، وأن المستثمرين يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن يحلق عاليا، مضيفا أن هناك دعما فنيا كبيرا حول مستوى 1700 دولار.



وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 2% إلى 1919.96 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% مسجلا 769.93 دولار، في حين ارتفعت الفضة 0.4% إلى 15.51 دولار للأونصة.