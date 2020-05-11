"بتكوين" تهوي 15% والسوق تخسر 28 مليار دولار في 48 ساعة

بعد مكاسب قياسية خلال الأسابيع الماضية، هوت العملة الرقمية الأكثر شهرة في سوق العملات الإلكترونية المشفرة بأكثر من 14% خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية هوت بنحو 28 مليار دولار خلال آخر 48 ساعة وذلك بعدما انخفضت بنسبة 10.37% بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 270 مليار دولار إلى نحو 236 مليار دولار في الوقت الحالي.

ونهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت أحجام التعاملات على منصات بيع وشراء العملات المشفرة، مع ترقب عملية انقسام البيتكوين والمقررة غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنقسم عملة البيتكوين غدا الثلاثاء، في عملية تحدث كل بضع سنوات، لتتراجع مكافأة تعدين العملة من 12.5 بيتكوين إلى 6.25 بيتكوين، ما يقلص المعروض من العملة.

وتراجع سعر عملة "بتكوين" بنحو 30% في آخر عملية انقسام للعملة المشفرة في عام 2016، قبل أن يشهد مكاسب ملحوظة في العام التالي ثم تنهار الفقاعة خلال عام 2018.

وكانت العملة الرقمية الأولى عالمياً قد تجاوزت مستوى 10200 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير الماضي، لتهوي بنهاية تعاملات أمس الأحد إلى نحو 8614 دولارا فاقدة نحو 1586 دولارا مسجلة انخفاضا نسبته 15.54%.

فيما سجلت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 160.7 مليار دولار لتستحوذ على نحو 66% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة.

لكن في التعاملات الأخيرة من صباح اليوم الاثنين، عادت "بتكوين" إلى المكاسب لتصعد بنسبة 3.4% ملامسة مستوى 8909 دولارات.

كما تراجعت عملة "إيثريوم" بنحو 2.7% إلى 186.2 دولار. وهوت عملة "ريبل" بنسبة 2.8% مسجلاً مستوى 0.194 دولار. وانخفضت أيضاً عملة "بتكوين كاش" بنحو 3.8% لتسجل مستوى 230 دولارا. وفي المقابل، ارتفعت عملة "تيثير" بنحو 0.1% إلى مستوى واحد دولار.