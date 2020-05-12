الأسهم الأميركية ترتفع أملاً في تعافٍ اقتصادي

فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الثلاثاء على أمل أن يسهم تخفيف إغلاق أنشطة بسبب فيروس كورونا في إعادة الحياة للاقتصاد العالمي مع تقييم مستثمرين مخاطر تبني هذه الخطوة قبل الأوان.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 70.85 نقطة بما يعادل 0.29% إلى 24292.84 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.18 نقطة أو 0.31% ليسجل 2939.50 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 32.80 نقطة أو 0.36% إلى 9225.1 نقطة عند الفتح.

وقال مدير معهد الأمراض المعدية الأميركي أنتوني فاوتشي، إن الفحوص والتقصي مستمران لتقديمها للمختبرات، وحتى الآن جرى فحص 4% ونريد زيادة النسبة إلى 7% في مايو، وهو معدل كافٍ لقياس نجاح المرحلة الأولى.

وعبر فاوتشي في إفادة له عن بعد أمام مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، عن أمله في القدرة على تقييم الوضع، وإقناع الطلبة للعودة إلى الجامعات في سبتمبر.

وتحدث عن استخدام مسحات يمكن إرسال نتائج فحصها إلكترونياً، ستساعد في تعقب الفيروس.