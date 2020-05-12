مؤشر الأسهم السعودية يتصدر مكاسب بورصات الخليج

تصدر مؤشر سوق الأسهم السعودية، مكاسب الأسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء، مرتفعا عند الإغلاق بنسبة 1.22% ليكسب 80.4 نقطة إلى مستوى 6684.42 نقطة.

وفاقت قيمة التداولات اليومية 4 مليارات ريال، مع صعود 143 سهماً وتراجع 38 سهماً آخر.

وصعد سهم أرامكو 1.29% إلى 31.3 ريال بقيمة تداولات يومية بلغت 160.1 مليون ريال.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.45 مليون برميل يوميا في الفترة من... مصادر: انخفاض إنتاج روسيا من النفط لـ9.45 مليون برميل طاقة

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي مع ارتفاع سهم إعمار بنسبة 0.41%، لتعود السوق للمكاسب بعد تكبد خسائر بجلسة أمس.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي 0.46% بمقدار 8.71 نقطة ليصل إلى 1892.22 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 980 مليون درهم إلى 278.52 مليار درهم، مقابل 277.54 مليار درهم.

وجرى تداول 113.62 مليون سهم، بقيمة 143.49 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2943 صفقة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% إلى 4134 نقطة.

وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري خلال تعاملات، الثلاثاء، ليصل إلى أعلى سعر خلال أسبوع، بعد التأكيدات عن عدم علاقته بمجموعة "فينيكس كوموديتيز".

وسجل سهم أبوظبي التجاري سيولة 6.09 مليون درهم، باستحواذ على نسبة 17.4% من إجمالي السيولة عند 34.92 مليون درهم.

أما بورصة الكويت فقد أغلقت على تراجع مؤشر السوق العام بمقدار 1.44 نقطة، بما نسبته 0.03%، ليصل المؤشر عند مستوى 4767.5 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 85.21 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 16.5 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 4983 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم على انخفاض بمقدار 14.92 نقطة، ما نسبته 0.43% ليصل عند مستوى 3450.8 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و6 آلاف و962 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 133% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.14% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.13 مليار ريال عماني.