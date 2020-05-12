مجدداً.. التومان الإيراني يهوي أمام الدولار

شهدت العملة الإيرانية تقلبات خلال الأيام الأخيرة، حيث هبطت مجددا قيمة التومان أمام الدولار الأميركي يوم الثلاثاء، حيث ارتفع سعر البيع والشراء للدولار الواحد إلى 17 ألف تومان.

وبحسب عدة تقارير من سوق الدولار في إيران، وصل سعر بيع الدولار حتى بعد ظهر الثلاثاء، إلى 17 ألفًا و 300 تومان.

موضوع يهمك أكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين، أن البرلمان الإيراني وافق على مشروع قانون يسمح للحكومة بحذف أربعة أصفار من... التومان.. عملة رسمية جديدة لإيران وحذف 4 أصفار من العملة أسواق المال

وقبل يومين، وصل سعر البيع للدولار إلى 16300 تومان مقارنة باليوم السابق مع قفزة 450 تومان.

مع تسجيل المعدل الجديد، ارتفع الدولار بمقدار 2000 تومان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

يذكر أنه خلال الشهرين الماضيين، تذبذبت أسواق العملات والذهب الإيرانية بشكل حاد تحت تأثير أحداث مثل جائحة كورونا والهبوط الحاد في أسعار النفط.

من جهتها أفادت صحيفة "دنياي اقتصاد (عالم الاقتصاد)" الإيرانية في تقرير الاثنين، أن إيران ستشهد زيادة أخرى في سعر الدولار، مستشهدة بزيادة الطلب عليه في سوق الصرف للعملات الأجنبية.