أونصة الذهب ستتخطى 2000 دولار بهذا الموعد

قال سيتي ريسيرش إن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021 إذ عزز خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

موضوع يهمك ذكر بنك "JPMorgan" أن خفض أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي، قد يفيد الاقتصاد الأميركي وإن كان من غير المرجح أن يتخذ... JPMorgan: خفض الفائدة للنطاق السالب قد يدعم اقتصاد أميركا بنوك وتمويل

وقال سيتي في مذكرة بتاريخ 12 مايو أيار "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

ودفعت إجراءات التحفيز الضخمة من جانب بنوك مركزية في أنحاء العالم وخفضها أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب فيروس كورونا الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من سبعة أعوام في منتصف أبريل نيسان وارتفع الذهب 12% منذ بداية العام.

ويثير انخفاض أسعار الفائدة والمصاعب الاقتصادية اهتمام المستثمرين بالذهب كملاذ آمن.

كما أن اجراءات التحفيز واسعة النطاق إيجابية للذهب لأنه يستخدم للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط سعر الذهب في العام الجاري إلى 1680 دولارا من 1640 دولارا في وقت سابق بينما أبقى على توقعاته لعام 2021 عند 1925 دولارا للأوقية.