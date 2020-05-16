الأسهم الأميركية.. تذبذب شديد قبل إعادة فتح الاقتصاد

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بعد جلسة متقلبة بين الصعود والهبوط، الجمعة، إذ كان المستثمرون يوازنون بين العلاقات التجارية الأميركية الصينية وبيانات اقتصادية أميركية أضعف من المتوقع.

كما وقع المستثمرون تحت تأثير التفاؤل حيال إمكانية دعم تخفيف قيود مرتبطة بفيروس كورونا للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 60.08 نقطة، بما يعادل 0.25% إلى 23685 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.2 نقطة، أو 0.39% إلى 2863.7 نقطة، وزارد المؤشر ناسداك المجمع 70.84 نقطة، أو 0.79% إلى 9014.56 نقطة.