أسعار النفط ونتائج الشركات تعزز مكاسب بورصة السعودية

حققت البورصة السعودية مكاسب كبيرة ، اليوم الأحد، بفضل صعود أسعار النفط ونتائج إيجابية للشركات، كما صعدت بورصة دبي بفضل أنباء عن دعم مالي محتمل من أبوظبي قبل أن تنفيه حكومة دبي.

وقفزت أسعار الخام الأميركي 7% يوم الجمعة وأغلق خام برنت مرتفعا 4.4% عند 32.50 دولار للبرميل، في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على النفط مع تخفيف الدول للقيود المفروضة على السفر لكبح فيروس كورونا.





سهم أرامكو يرتفع 2%

وأغلق المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية مرتفعا 1.6% بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي صعد 2% وسهم أرامكو الذي ارتفع 1.8%، بحسب ما ورد في "رويترز".



وأغلق سهم أرامكو على 31.95 ريال، مقتربا من سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا.



وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.3% بعد إعلانه زيادة 2.1% في ربح الربع الأول من العام، وصعد سهم بنك الرياض 2.4% بعد زيادة صافي دخل العمولات الخاصة والرسوم 7.3%.



وصعد مؤشر دبي 0.9% بفضل صعود سهم سوق دبي المالي 14.9% مسجلا أكبر مكسب يومي منذ 13 أكتوبر تشرين الأول 2008، في حين زاد سهم دبي للاستثمار 3.6%.



ونقلت رويترز عن مصادر أن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، ومن المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.



لكن دبي نفت إجراء محادثات مع أبوظبي بشأن الحصول على دعم من الصندوق.

مؤشر أبوظبي يتراجع

ونزل مؤشر أبوظبي 0.1% مع هبوط سهم اتصالات 0.3%، في حين زاد مصرف أبوظبي الإسلامي 0.9%.



وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4%، مع هبوط سهم مصرف الريان 1.4% وصناعات قطر 1.2%.



وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي 0.7% بفضل مكاسب سهم البنك التجاري الدولي وبلغت 1.2%.



ويوم الخميس، أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في مسعى للموازنة بين مقتضيات تباطؤ النمو وارتفاع مفاجئ لنسبة التضخم.