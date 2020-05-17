الموافقة على خفض رأسمال "أسيج" للتأمين لـ141 مليون ريال

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" تخفيض رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 141 مليون ريال.

وسيتم خفض عدد أسهم الشركة من 20 مليون سهم إلى 14.1 مليون سهم.

وقالت الهيئة إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال. يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.