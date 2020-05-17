عمومية حلواني إخوان تقر توزيع 10% أرباحاً نقدية عن 2019

وافقت الجمعية العمومية لشركة حلواني إخوان على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2019م بواقع 1 ريال للسهم الواحد وبنسبة 10% من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول"، إن اجمالي قيمة التوزيعات قدره 31.4 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت أنه سيتم صرف الأرباح في تاريخ 15 /10 /1441هـ الموافق 07 /06 /2020م من خلال تحويلها للحسابات البنكية المربوطة بمحافظ المساهمين من خلال البنك السعودي الفرنسي.