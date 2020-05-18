بقيادة السعودية.. الأسهم الخليجية تقفز مع صعود النفط

ارتفعت معظم بورصات الخليج الرئيسية يوم الاثنين، مدفوعة بصعود أسعار النفط، وذلك بقيادة السعودية بعد أن تلقى قطاعها المصرفي دفعة من نتائج أعمال إيجابية للشركات.

وقال طلال طوقان رئيس الاستثمار في بي اتش مباشر في مقابلة مع "العربية"، إن التحدي الأكبر على أسواق الخليج، هو إيرادات النفط المتوقعة، مع أثر فيروس كورونا على حركة التنقل الذي تراوح تأثيره بنسب بين 25% و45% على بعض الدول على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن أسعار النفط تتأثر بحساسية أكثر بالطلب، وهو ما سيكشف عنه المقبل من الأيام، ولكن التوازن لن يكون سهلاً، ولكن السيطرة على الظروف الحالية، تبشر بأن أسواق رأس المال ستستفيد من حزم الدعم، ورفد البنوك بسيولة كبيرة.

وارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من تخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا. وقفز خام برنت 6.1% إلى 34.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1041 بتوقيت غرينتش.

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وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4% فيما ربح سهم مصرف الراجحي 1.6%.

وقفز سهم مجموعة سامبا المالية 4.3% بعد أن أعلنت ارتفاع صافي الربح في الربع الأول 19.6% بينما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.3% بعد أن أعلن عن زيادة الأرباح الفصلية 2.1%.

وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 1.3% إلى 32.35 ريال ما يزيد عن سعر الطرح العام الأولي للشركة البالغ 32 ريالا، والذي لامسته الشركة لآخر مرة في 12 أبريل نيسان.

وفي دبي، ربح المؤشر 0.4% فيما أضاف سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.2%.

وقفز سهم الاتحاد العقارية 3.1% بعد أن قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسعى للحصول على موافقة المساهمين على استغلال الاحتياطي الإلزامي لخفض الخسائر المتراكمة التي بلغت 2.14 مليار درهم (582.68 مليون دولار) وتمثل نحو 50% من رأس المال في نهاية 2019، بحسب "رويترز".

وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.1% فيما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4%.

وذكرت رويترز نقلا عن مصادر أن بنك أبوظبي الأول علق مناقشات للاستحواذ على أصول بنك عوده اللبناني في مصر بسبب الأوضاع الصعبة للسوق.

وفي مصر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.8% جراء انخفاض سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) 3.5%.

وتراجع سهم السويدي إلكتريك 4.8%، ليتكبد خسائر للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة صناعة الكابلات عن انخفاض يتجاوز 50% في صافي ربح الربع الأول.