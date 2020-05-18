سوق دبي: لا معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية

قالت شركة "سوق دبي المالي" في بيان للبورصة، إنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية في الدولة، مشددة على أنها ستقوم بالإفصاح عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم بالسوق المالي وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية.

وأضافت الشركة في بيانها أن حكومة دبي نفت عبر حسابها على "تويتر"، ما نقلته وكالة "رويترز بأن محادثات تجري حالياً بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق "مبادلة"، مؤكدة أن نشر هذا الخبر تم دون التحقق من صحته أو التأكد من مضمونه أو التدقيق في مدى مصداقية مصدره.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، إنها ستقوم بالإفصاح عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم في السوق، وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وأشارت الشركة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد بادر على الفور إلى نفي التكهنات الواردة في التقرير بوجه عام.