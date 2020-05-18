مصادر: "الاستثمارات العامة" السعودي يسعى لطرح 30% من "علم"

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس طرحا عاما أوليا لشركته (علم) لأمن المعلومات.

وقال اثنان من المصادر، إن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار أرسل للبنوك منذ أسابيع طلبا للتوصل إلى مقترحات بشأن كيفية المضي قدما في بيع أسهم الشركة للجمهور.

ولم يتضح بعد حجم هذه الصفقة.

وقال مصدر إن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم بيع ما يصل إلى 30% من الشركة في طرح عام أولي "متوسط ​​الحجم". وأضاف أن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من استراتيجية الخروج من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة.

وتعد "علم" من الشركات المملوكة بالكامل للصندوق وتوفر خدمات الأعمال الإلكترونية الآمنة وتكنولوجيا المعلومات وخدمات دعم المشاريع والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الحكومية في السعودية، وفقا للمعلومات على موقعها على الإنترنت.

وقال مصدر ثان إن صندوق الاستثمارات العامة طلب من البنوك تقديم سند عرض، وهو أداة دين مضمونة من قبل مقدم العرض، وسند أداء، وهو سند يصدر عن بنك أو مؤسسة مالية أخرى.

وقال المصدران الأول والثالث إنه من غير المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل العام المقبل.