أميركا تضايق الصين مجدداً.. وتُصعّب الطرح بالبورصة 

يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضايق الشركات الصينية، وجعل عمليات إدراجها في الأسواق المالية الأميركية أكثر صعوبة.

وتخطط بورصة ناسداك في جعل شروط الطرح العام الأولي أكثر صعوبة أمام الشركات الصينية.

وتتضمن الشروط الجديدة المقترحة، وضع حد أدنى للأموال التي يجمعها عبر الطروحات، بجانب متطلبات أكثر صرامة لمراجعي الحسابات، وفقا لإفصاح لبورصة ناسداك.

وجاء مقترح ناسداك بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بالمحاسبة بالشركات الصينية، والتي طالبت العديد من الأسماء الكبرى في وول ستريت، وهو الأمر الذي لم يفوته الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه يبحث عن "الشركات الصينية التي لا تتبع قواعد المحاسبة الأميركية"، فيما تسعى إدارته إلى منع صندوق التقاعد الفيدرالي من الاستثمار في الأسهم الآسيوية.

وتتضمن مقترحات ناسداك، ألا يقل حجم الأموال التي تجمعها شركات من دول معينة من خلال الطرح العام عن 25 مليون دولار، أول جمع ما يعادل ربع رأسمالها السوقي بعد الطرح على الأقل.

ومن بين الشركات الصينية الـ 29 التي جرى طرح أسهمها العام الماضي في ناسداك، 10 منهم جمعوا أقل من 25 مليون دولار، وفقا لبلومبيرغ.

واعتبر ترمب، أن التعامل مع بكين مكلف جدا، في أعنف هجوم له على الصين.

وفي تغريدة له على تويتر، أكد ترمب أن العالمَ صُدم بفيروس مصدرُه الصين، بعد التوقيع على الاتفاق التجاري.

وفي رد على سؤال لمراسلة العربية، بشأن موقف السيناتور ليندسي غراهم المطالب بفرض عقوبات على الصين، قال ترمب إنه سينظر بالتأكيد في هذا المقترح.