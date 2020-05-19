أوروبا تستعد لأكبر طرح في عام.. حصيلته 2.2 مليار دولار

تستعد شركة جي إيه بي القابضة "JAB Holdings NV"، وهي عبارة عن صندوق استثماري مدعوم من عائلة ريمان الثرية، لجمع نحو ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، عبر طرح شركتها التابعة التي تعمل في مجال القهوة.

ويظهر هذا الطرح مدى مرونة شركات المشروبات خلال أزمة وباء كورونا، وظهور لاعب جديد في السوق منذ أكثر من عام.

وستقوم شركة "JDE Peet" بجمع نحو 700 مليون يورو من الطرح العام الأولي في بورصة أمستردام، الباقي من خلال تقليص حصص المساهمين الحاليين، وفقا لبيان الشركة الصادر اليوم الثلاثاء.

وبينما لم تحدد الشركة الحجم النهائي للطرح، إلا أنه قد يصل إلى 2 مليار يورو، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لصحف ووسائل إعلام أوروبية. وفي حال وصل هذا الطرح لهذا المستوى، سيكون الأكبر في أوروبا منذ طرح شركة نيكسي "Nexi SpA" في مارس 2019 بـ 2.1 مليار دولار.

وتسعى شركة جي دي إي إلى استخدام حصيلة الطرح، للقيام بعمليات استحواذ مستقبلية لكي تستطيع منافسة نسله وستاربوكس، وفقا لبلومبيرغ.