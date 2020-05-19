الأسهم تقترب من تجاوز مخاطر كورونا.. كيف يكون التعافي؟

على الرغم من الخسائر الحادة والعنيفة التي تكبدتها أسواق الأصول الخطرة بقيادة الأسهم، خلصت نتائج مسح حديث لمديري الصناديق، إلى أن المستثمرين متفائلون حيال الأسهم، خاصة الأصول عالية المخاطر، لكنهم يتوقعون تعافيا اقتصاديا أبطأ، إذ مازال خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قائما.

وأشارت نتائج المسح الذي أجراه بنك أوف أميركا إلى أن أسواق الأسهم العالمية تعافت بنسبة كبيرة بلغت نحو 31% في غضون أقل من شهرين من موجة بيع عنيفة في مارس الماضي، لتعوض أكثر من نصف خسائرها، إذ يراهن المستثمرون على أن النشاط الاقتصادي سينتعش بشكل فائق السرعة فور تخفيف إجراءات العزل.

موضوع يهمك قال الدكتور جون سفاكياناكيس، باحث أول في جامعة كامبردج، وزميل مشارك في معهد تشاتام هاوس في لندن إنه بالنظر لكل ما يحدث... ما هو شكل التعافي الاقتصادي المرتقب "U" "V" أو "L"؟ اقتصاد

لكن مؤشرات على تجدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان قوضت تلك الآمال. وأظهر مسح بنك أوف أميركا أن "موجة ثانية" من الجائحة تعتبر أكبر تهديد للأسواق للشهر الثاني على التوالي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه التوقعات الاقتصادية التراجع، أظهر مسح مايو أن 75% من المشاركين يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف U أو W. ولم يتوقع سوى 10% من المشاركين في المسح البالغ عددهم 194 تعافيا على شكل حرف V.

والتعافي على شكل حرف V يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على نفس القدر من الحدة، في حين يحدث التعافي على شكل حرف U عندما يستغرق التعافي أكثر من ربعي سنة، ويشير التعافي على شكل حرف W إلى نزول مزدوج في النمو.

وأشارت نتائج المسح إلى تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر في مستويات السيولة التي صعدت إلى 5.7%، وهو ما يزيد كثيرا على نسبة الـ 4% المسجلة في فبراير الماضي ويقل بشكل طفيف عن الأرقام المحققة خلال شهر أبريل الماضي.