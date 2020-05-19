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10 يونيو.. سابك تدعو مساهميها لبحث تعديل النظام الأساسي للشركة

المصدر: دبي - العربية.نت
سابك
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دعت شركة سابك السعودية مساهميها للاجتماع في 10 يونيو المقبل للنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة.

وشملت المواد التي ستبحثها عمومية سابك تعديل المركز الرئيسي للشركة وأغراضها والتملك والمشاركة والاندماج وتملك الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال والأسهم الممتازة وتشكيل مجلس الإدارة.

وستصوت عمومية سابك على حذف المادة المرتبطة باحتفاظ الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة طوال مدة بقاء الشركة بحصة في رأس مال الشركة لا تقل عن خمسة وعشرين في المائة من أسهم الشركة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع جزء من أسهم تلك الحصة من خلال الطرح العام حسب الأنظمة ذات الصلة. لا يجوز للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من نسبة واحد بالمائة من رأس مال الشركة وتستثنى من ذلك المؤسسات العامة السعودية.

وتضم المواد التي سيتم التصويت على تعديلها المادة المتعلقة بتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى المادة الخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية وتعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

المواد المقترح تعديلها من النظام الأساسي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

sabic

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