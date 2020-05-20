الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 10 أسابيع

ارتفع الروبل الروسي يوم الأربعاء مع تراجعه عن مستوى 72 مقابل الدولار الأميركي للمرة الأولى منذ أوائل مارس آذار بدعم من مبيعات قوية لسندات حكومية.

وبحلول الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعا 1.8% عند 71.16 وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من مارس آذار.

وصعدت العملة الروسية 1.2% مقابل اليورو إلى 78.22 روبل.

وجمعت وزارة المالية حوالي 170 مليار روبل (2.38 مليار دولار) من بيع سندات حكومية تستحق في 2027 و2028 و2039، أو حولي ثلث خطتها للاقتراض للربع الثاني.

ووصل إجمالي الطلب على السندات إلى 236.32 مليار روبل في حين سجلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى قياسيا منخفضا عند 5.42%.