"اللجين" تتسلم دعوة من وزارة التجارة لحضور عمومية "ناتبت"

أعلنت شركة اللجين القابضة تلقيها دعوة وزارة التجارة السعودية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت".

وستعقد الجمعية العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة مساء يوم الأحد بتاريخ 8-10-1441هـ الموافق 31-5-2020م وذلك للنظر في جدول الأعمال يشمل إلزام مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية السنوية المعتمدة لعام 2019م خلال المدة النظامية اللازمة والتي تمكن شركة اللجين القابضة من الإعلان حسب المدة النظامية.

كما يشمل إلزام مجلس الإدارة بتزويد المساهمين بالقوائم المالية المعتمدة للربع الأول لعام 2020م وكل ربع خلال المدة النظامية اللازمة والتي تمكن شركة اللجين القابضة من الإعلان حسب المدة النظامية.

وستبحث عمومية الشركة التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م بواقع 1 واحد ريال لكل سهم وبنسبة 10% من رأس المال المدفوع وبإجمالي 107 ملايين ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية.

كما سيتم التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة ناتبت للدورة الجديدة التي تبدأ في 1-6-2020م من المرشحين المقدمة من المساهمين وعددهم 25 مرشحا (ومن ضمنهم جميع مرشحي شركة اللجين القابضة بعد أن قامت إدارة شركة ناتبت (التابعة) باستبعاد معظمهم سابقاً).