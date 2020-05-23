بيع سندات أميركية بـ 13.7 مليار دولار خلال مايو

أفادت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن مديري استثمارات كبرى اشتروا أوراقا لأجل عشر سنوات بقيمة 13.703 مليار دولار في عطاء عُقد في مايو أيار، مقارنة مع 14.073 مليار دولار في الشهر السابق.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة لمخصصات العطاءات، اشترى مستثمرون في الخارج، وهي مجموعة كبيرة أخرى من حائزي الدين الحكومي الأميركي، بما قيمته 8.069 مليار دولار من أحدث معروض من الأوراق لأجل عشر سنوات، مقارنة مع 3.384 مليار دولار في الشهر السابق.

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وباعت وزارة الخزانة أيضا أوراقا لأجل عشر سنوات بنحو 49 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري لبنوك وصناديق معاشات ومتعاملين في السندات بالبورصة الأميركية.

وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عقد فيه عطاء الأوراق لأجل عشر سنوات، اشترى مديرو استثمارات كبرى أوراقا لأجل ثلاث سنوات بقيمة 21.214 مليار دولار، مقارنة مع ما قيمته 16.525 مليار دولار اشتروه في الشهر السابق.

واشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 12.094 مليار دولار مقابل 10.947 مليار دولار في الشهر السابق.

واشترى مستثمرون في الخارج بقيمة 5.423 مليار دولار من أحدث معروض من الأوراق لأجل ثلاث سنوات، مقارنة مع ما قيمته 4.869 مليار دولار اشتروه في الشهر السابق.

واشتروا سندات لأجل 30 عاما بقيمة 1.902 مليار دولار مقابل 1.196 مليار دولار في الشهر السابق.

وعرضت وزارة الخزانة سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 64 مليار دولار وسندات لأجل 30 عاما بقيمة 34 مليار دولار.