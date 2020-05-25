الصين تخفض نقطة منتصف اليوان لأدنى مستوى منذ 2008

خفض البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، نقطة المنتصف الرسمية التي يحددها لسعر اليوان إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بما يتماشى مع خسائر في السعر الفوري للعملة يوم الجمعة عقب اقتراح بكين قانون أمن قومي جديدا لهونغ كونغ.

وحدد بنك الشعب الصيني نقطة المنتصف عند 7.1209 يوان للدولار قبيل فتح السوق، بانخفاض 0.38 بالمئة عن سعر القطع السابق البالغ 7.0939 وذاك أضعف مستوى منذ 28 فبراير/شباط 2008.

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وتخلت الصين عن هدفها للنمو السنوي للمرة الأولى، الجمعة، وتعهدت بتعزيز الإنفاق الحكومي، إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما أضفى مناخا قاتما على اجتماع البرلمان لهذا العام.

وإغفال تقرير عمل رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ هي المرة الأولى التي لا تضع فيها الصين هدفا للناتج المحلي الإجمالي منذ 2002، أي منذ 18 عاما.

ونقلت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية الصينية عن الرئيس شي جين بينغ قوله، إن بلاده كانت ستحدد هدف نمو الاقتصاد السنوي عند 6% لو لم تحدث جائحة فيروس كورونا المستجد.

وانكمش الاقتصاد 6.8% في الربع الأول، وهو أول انكماش في عقود، متضررا بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي بدأ في مدينة ووهان الواقعة وسط الصين.