مخاوف حيال هونغ كونغ تقفز بالدولار وسط عزوف عن المخاطرة

ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، إذ أدت المخاوف من مواجهة بين الولايات المتحدة والصين بشأن الحريات المدنية في هونغ كونغ لتأجيج الطلب على عملات الملاذ الآمن.



ونزل اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلاندي مع تأثر أسواق النقد الأجنبي بالعزوف عن المخاطرة.



وتراجع الجنيه الإسترليني بعد مطالبة أعضاء في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون باستقالة مساعد بارز له خالف قيود السفر خلال إجراءات العزل المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.



وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن خطة الصين فرض قانون أمني على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، قد يقود لفرض عقوبات أميركية على الصين، مما قد يغذي التوتر الذي يشوب بالفعل العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

موضوع يهمك شهدت هونغ كونغ، الأحد، تظاهرات ضد قانون مثير للجدل، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين... قانون بكين يغضب هونغ كونغ.. وأميركا على الخط العرب و العالم





وأفاد تاكويا كاندا، المدير العام للبحوث لدى معهد الأبحاث جايتامي.كوم في طوكيو، "مبعث القلق الأكبر هو التوتر بين الولايات المتحدة والصين.



"الأوضاع كانت سيئة بالفعل، ومن المرجح أن تزداد سوءا بسبب قانون هونغ كونغ الأمني. يدعم هذا تداولات تحاشي المخاطرة، وهو شيء إيجابي للدولار والين".



وارتفع الدولار إلى 1.0887 مقابل اليورو اليوم، مقترباً من أعلى مستوى في أسبوع.



وسجل الدولار 0.9729 فرنك سويسري وهو أيضا ذروة أسبوع. بينما استقرت العملة الأميركية أمام نظيرتها اليابانية عند 107.72 ين.



وفي المعاملات الداخلية، تراجع اليوان قليلا إلى 7.1422 للدولار، مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر.



وكانت التعاملات ضعيفة اليوم مع إغلاق الأسواق المالية في سنغافورة وبريطانيا والولايات المتحدة بمناسبة عطلات عامة.



ولم يطرأ تغير يذكر على الإسترليني عند 1.1276 دولار. ومقابل اليورو، سجلت العملة البريطانية 89.46 بنس.



وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض المكاسب المبكرة ليجري تداوله عند 0.6528 دولار أميركي إذ طغى العزوف على المخاطرة على التفاؤل لبدء إنهاء إجراءات العزل المفروضة في أستراليا بسبب كورونا.



ونزل الدولار النيوزيلاندي إلى 0.6093 دولار أميركي.