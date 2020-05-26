رفع حالة الطوارئ في اليابان يقفز بأسهم طوكيو لذروة 3 أشهر

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب 3 أشهر مع ترحيب المستثمرين بقرار رئيس الوزراء شينزو آبي رفع حالة الطوارئ وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وتقدم المؤشر نيكاي القياسي 2.6 بالمئة إلى 21271.17 نقطة، أعلى مستوى إقفال له منذ الخامس من مارس آذار، في موجة صعود تصدرتها أسهم شركات النقل الجوي والبري.

وكان آبي قد قال في ساعة متأخرة من أمس الاثنين، إن حالة الطوارئ سَتُرفع في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك طوكيو والمناطق المحيطة بها، وإن البلاد نجحت في احتواء التفشي خلال أقل من شهرين.

وعودة طوكيو الكبرى، التي تسهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لليابان، للوقوف على قدميها ضروري لتعافي اقتصاد البلاد.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2 بالمئة إلى 1534.73 نقطة، أعلى إغلاق له منذ 28 فبراير/شباط، مع صعود جميع مؤشرات القطاعات الثلاثة والثلاثين.

وكان قطاع النقل الجوي هو الأفضل أداء لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 8.2 بالمئة وسهم ايه.إن.ايه هولدنجز 5.7 بالمئة.

وقفز سهم سكك حديد غرب اليابان 8.3 بالمئة وسكك حديد وسط اليابان 5.2 بالمئة، مدعومين أيضا بالآمال في انتعاش الطلب عقب إعادة فتح الاقتصاد.