ستاندرد آند بورز 500 يخترق مستوى 3000 نقطة

ارتفعت الأسهم الأميركية بقوة عند الفتح واخترق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاجزا فنيا مهما، الثلاثاء، في ظل استئناف الأنشطة التجارية وحالة من التفاؤل حيال لقاح محتمل لفيروس كورونا ساعدت المستثمرين على التغاضي عن التوترات الصينية الأميركية.

وصعد ستاندرد آند بورز 2.2% إلى 3020 نقطة عند الفتح، متجاوزا مستوى الثلاثة آلاف نقطة المهم نفسيا للمرة الأولى منذ الخامس من مارس/آذار.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 316.68 نقطة بما يعادل 1.29% ليصل إلى 24781.84 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 176.63 نقطة أو 1.89% إلى 9501.21 نقطة.

وارتفعت ثقة المستهلك الأميركي في مايو/أيار، مما يشير إلى احتمال تجاوز الولايات المتحدة أسوأ مراحل الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ البلاد إعادة فتح الأنشطة، لكن ربما يستغرق الأمر بعض الوقت للخروج تماما من الأزمة في ظل وصول البطالة إلى معدل قياسي.

وقالت كونفرانس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلكين ارتفع إلى قراءة عند 86.6 هذا الشهر من قراءة معدلة مخفض عند 85.7 في أبريل/نيسان.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 87.5 في مايو/أيار من القراءة السابقة عند 86.9 في أبريل/نيسان.