الذهب عند أدنى مستوى له بأسبوعين مع إعادة فتح الاقتصاد

لامس الذهب أقل مستوى في أسبوعين، اليوم الأربعاء، نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأميركية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونغ كونغ كبح الخسائر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1705.94 دولار للأونصة عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو في قت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1695.80 دولار للأونصة.

وأمس الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3% ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، أن واشنطن تعد رد فعل قويا على قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونغ كونغ، مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

وتراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7% إلى 1941.66 دولار للأونصة، وفقد البلاتين 0.8% إلى 823.48 دولار للأونصة وفقدت الفضة 0.5% إلى 17.01 دولار.