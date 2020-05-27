تجدد توترات صينية أميركية تهبط باليوان وتصعد بالدولار

صعد الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو 9 أشهر بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأميركي على قانون أمن تقترحه الصين لهونغ كونغ.



وانخفض الدولار بشدة أمس الثلاثاء حيث شجعت شهية مخاطرة قوية المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر.



ويراهن بعض المستثمرين على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، لكن آخرين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي فرض عقوبات أميركية على الصين بسبب تعاملها مع هونغ كونغ إلى تدهور معنويات المخاطرة مجددا.

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وأضاف تجدد الاحتجاجات في هونغ كونغ للمعنويات المضطربة. وزاد الدولار مقابل سلة عملات 0.1% إلى 99.146.



وانخفض اليورو، الذي ارتفع بشدة أمس الثلاثاء، بنسبة 0.2% إلى 1.0961 دولار حيث يترقب المستثمرون إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق إنقاذ مالي للتكتل.



وستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحها بشأن صندوق للتعافي من أزمة كورونا في وقت لاحق اليوم الأربعاء بعد رفض اقتراح فرنسي ألماني بتٍأسيس صندوق حجمه 500 مليار يورو (547.70 مليار دولار).



وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أسوأ أداء حيث تراجع إلى أدنى مستوى مقابل الدولار منذ سبتمبر أيلول الماضي عندما كان النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة في ذروته.



وزاد الدولار 0.4% ليسجل 7.1766 يوان حيث لم يبتعد كثيرا عن مستوى منخفض قياسي لليوان في المعاملات الخارجية عندما لامس7.1975 يوان مقابل الدولار في مطلع سبتمبر أيلول.



وسجل الدولار انخفاضا هامشيا مقابل الين الياباني حيث تراجع 0.1 % إلى 107.49 ين في أحدث تداولات.

وانخفض الجنيه الاسترليني والعملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي بعدما قفزت أمس الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى المزيد من الحذر.