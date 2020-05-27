وول ستريت تصعد.. المعادن الثمينة كلها باللون الأحمر

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الفتح الأربعاء مع تحسن الأنشطة الاقتصادية لتعزز التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي بعد الجائحة فيما يظل المستثمرون حذرين إزاء تصاعد التوترات الصينية الأميركية.

ومنيت أسواق المعادن الثمينة خسائر جعلت مؤشراتها باللون الأحمر بحيث خسر الذهب مستوى 1700 دولار للأونصة.

تأتي هذه الخسائر للمعادن النفيسة، في مقابل انتعاشة الأسهم، ما يوضح طبيعة تحول النظرة للمخاطرة، عبر اقتناص فرص الأسهم، وتراجع الشهية على الملاذات الآمنة وعلى رأسهما الذهب الذي راكم مكاسب قوية في زمن الجائحة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي الأميركي 303.52 نقطة بما يعادل 1.21% ليصل إلى 25298.63 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 23.88 نقطة ما يعادل 0.8% إلى 3015.65 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 5.90 نقطة أو 0.06% إلى 9346.12 نقطة.