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"تداول" تعلن العودة لساعات العمل الرسمية بدءا من الأحد

المصدر: دبي - العربية.نت
تداول تعود لساعات العمل الرسمية بدءا من الأحد
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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقالت تداول في بيان اليوم الخميس إن الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح) ستبدأ من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً، والجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ) تبدأ من 10:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً، فيما تبدأت الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق) للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

والجلسة الرابعة، وهي التداول على سعر الإغلاق، للأوراق المالية المدرجة تبدأ من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

أما الجلسة الخامسة (السوق مغلق) للأوراق المالية المدرجة فتبدأ من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً.

وكانت تداول قد أعلنت تقليص ساعات التداول لتبدأ في السوق المفتوح من الساعة 10 صباحا إلى 1 مساء، بدءا من يوم الخميس 26 مارس.

واستمرت تداول في تطبيق مواعيد العمل ذاتها خلال شهر رمضان المبارك.

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