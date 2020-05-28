"تداول" تعلن العودة لساعات العمل الرسمية بدءا من الأحد

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقالت تداول في بيان اليوم الخميس إن الجلسة الأولى (مزاد الافتتاح) ستبدأ من 09:30 صباحاً إلى 10:00 صباحاً، والجلسة الثانية (السوق مفتوح - تنفيذ) تبدأ من 10:00 صباحاً إلى 03:00 مساءً، فيما تبدأت الجلسة الثالثة (مزاد الإغلاق) للأوراق المالية المدرجة من 03:00 مساءً إلى 03:10 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

والجلسة الرابعة، وهي التداول على سعر الإغلاق، للأوراق المالية المدرجة تبدأ من 03:10 مساءً إلى 03:20 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة.

أما الجلسة الخامسة (السوق مغلق) للأوراق المالية المدرجة فتبدأ من 03:20 مساءً إلى 04:00 مساءً، ويستثنى من ذلك أدوات الدين وصناديق المؤشرات المتداولة حيث سيكون من 03:00 مساءً إلى 04:00 مساءً.

وكانت تداول قد أعلنت تقليص ساعات التداول لتبدأ في السوق المفتوح من الساعة 10 صباحا إلى 1 مساء، بدءا من يوم الخميس 26 مارس.

واستمرت تداول في تطبيق مواعيد العمل ذاتها خلال شهر رمضان المبارك.