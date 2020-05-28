نيكاي يقفز مع اقتناص المستثمرين لأسهم منخفضة الثمن

قفز المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس متخطيا مستوى المقاومة الفني الرئيسي لمتوسطه المتحرك في 200 يوم مدفوعا بآمال عودة الأنشطة الاقتصادية لوضعها الطبيعي بسرعة ووسط اقتناص المستثمرين للأسهم التي شهدت انخفاضات حادة مثل أسهم القطاع المالي.



وتمكنت الأجواء الإيجابية من التغلب على مخاوف بشأن العلاقات الآخذة في التردي بين الولايات المتحدة والصين مع إشارة واشنطن إلى أنها لن تعتبر هونج كونج بعد ذلك من المناطق المستحقة لمعاملة خاصة إذ تعد بكين لفرض قانون أمني جديد على المدينة.



وارتفع المؤشر نيكاي 2.32% إلى 21916.31 نقطة متخطيا المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 21657. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.80% إلى 1577.34 نقطة وسجل المؤشران بذلك أعلى مستوى لهما منذ أواخر فبراير شباط.



وكانت المكاسب مدفوعة بتغطية مراكز مدينة في الأسهم المعتمدة على القيمة مثل الشركات المالية وشركات صناعة الصلب والسيارات وهي القطاعات التي تراجعت منذ تفشي فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.



وارتفعت أسهم البنوك 3.6% وشركات السمسرة 2.2% والتأمين 2.3% وشركات الصلب 4.1%.



وارتفعت أسهم نيسان موتور 8.2% وميتسوبيشي موتور 6.4% بعد أن أعلنتا مع رينو عن خطة لإنعاش أنشطة تحالفهم.