بالأرقام.. الأسهم السعودية تقتنص استثمارات الأجانب في مايو

أظهرت بيانات السوق المالية السعودية تداول، اليوم الاثنين، أن المستثمرين الأجانب وحدهم حققوا صافي شراء بالسوق خلال تداولات شهر مايو الماضي في السوق الرئيسية، فيما حقق المستثمرون السعوديون والخليجيون صافي بيع خلال تلك الفترة.

وحقق مؤشر السوق الرئيسية تاسي ارتفاعا قدره 1.4% خلال تداولات الشهر الماضي، بعد أن أغلق أمس عند 7213.03 نقطة. وحقق المؤشر اليوم الاثنين، ارتفاعا قدره 1.05% في أول جلسات شهر يونيو.

ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها العربية.نت، فإن المستثمرين الأجانب حققوا صافي شراء بقيمة 2.82 مليار ريال، بعد أن بلغ مجموع قيم عمليات شرائهم 13.87 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 18.30% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 11.05 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 14.58% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فشكّلت ما نسبته 2.02% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

وحقق المستثمرون السعوديون صافي بيع قيمته 2.42 مليار ريال، بعد أن بلغت مشترياتهم 61.04 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 80.53% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 63.46 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 83.72% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي"، فشكّلت ما نسبته 97.55% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بارتفاع نسبته 0.04% مقارنة بالشهر الماضي.

واتجه المستثمرون الخليجيون أيضا نحو البيع، بصافي بلغ 400 مليون ريال، بعد أن بلغت قيمة مشترياتهم 0.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.16 % من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.28 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.69% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فشكّلت ما نسبته 0.44% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 31 مايو 2020، بانخفاض نسبته 0.02% مقارنة بالشهر الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر مايو 75.80 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20.71 % مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8.32 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بارتفاع نسبته 4.02% مقارنة بالشهر الماضي.