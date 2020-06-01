الإسترليني بأعلى مستوى في 4 أسابيع أمام الدولار

سجل الجنيه الاسترليني أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام العملة الأميركية أثناء التعاملات الاثنين مخترقا مستوى 1.24 دولار مع تراجع جاذبية العملة الخضراء كأداة استثمارية آمنة بفعل آمال بتعاف اقتصادي عززت شهية المخاطرة لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

لكن العملة البريطانية ما زالت تتعرض لضغوط من عوامل كثيرة بما في ذلك مخاطر مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحقيقة أن المملكة المتحدة تشهد واحدا من أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في العالم.

وقفز الاسترليني أكثر من 1% إلى 1.2488 دولار وهو أعلى مستوى له في أربعة أسابيع، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.2466

دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني حوالي 0.8% إلى89.22 بنس لليورو.