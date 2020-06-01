خسائر ثقيلة لبورصة مصر في مايو..الحصيلة 22.8 مليار جنيه

بعد قفزة كبيرة خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، خيم التراجع على مؤشرات بورصة مصر، خلال تعاملت شهر مايو الماضي، ليفقد مع رأس المال السوقي نحو 22.8 مليار جنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال شهر مايو الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 22.8 مليار جنيه منخفضاً بنسبة 4%، وذلك بعدما هوى من مستوى 571.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي إلى مستوى 548.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الأحد نهاية تعاملات شهر مايو.

على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.16% فاقداً نحو 334 نقطة خلال تعاملات شهر مايو الماضي، وذلك بعدما تراجع من مستوى 10554 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 10220 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس نهاية تعاملات شهر مايو.

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وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 5.38% منخفضاً من مستوى 1225 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي، إلى مستوى 1159 نقطة في تعاملات شهر مايو فاقداً نحو 66 نقطة.

وأغلق المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان عند مستوى 1872 نقطة.

وخلال الشهر الماضي، بلغت قيمة التداول نحو 53.2 مليار جنيه من خلال 5.167 مليار سهم، عبر 454 ألف عملية. وسجل الأجانب خلال مايو الماضي صافي بيعي بقيمة 882.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيعي بقيمة 129.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكانت البورصة المصرية قد سجلت ارتفاع قياسي في تعاملات شهر أبريل الماضي، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 38.6 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 7.24% وذلك بعدما صعد من مستوى 532.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 571.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر أبريل الماضي.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 10% رابحاً نحو 961 نقطة خلال تعاملات شهر أبريل، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 9593 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 10554 نقطة في إغلاق تعاملات شهر أبريل.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 23.23% مرتفعاً من مستوى 994 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مارس الماضي، إلى مستوى 1225 نقطة في تعاملات شهر أبريل رابحاً نحو 231 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي ارتفع بنسبة 10.09% مضيفاً نحو 104 نقاط وذلك بعدما صعد من مستوى 1030 نقطة في نهاية تعاملات شهر مارس الماضي إلى مستوى 1134 نقطة في نهاية تعاملات شهر أبريل.