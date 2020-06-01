"كورونا" يهدد صناعة الذهب عالمياً.. وهذه هي التفاصيل

تواجه صناعة الذهب العالمية مأزقاً قد يؤدي إلى أزمة في أسواق هذا المعدن النفيس قريباً، وذلك بسبب وصول فيروس "كورونا" المستجد إلى أكبر منجم لتعدين الذهب في العالم.

وتداول العديد من وسائل الإعلام في بريطانيا أنباءً مفادها أن فيروس "كورونا" وصل إلى أكبر وأعمق منجم لتعدين الذهب في العالم، وهو منجم "إمبونينج" في جنوب إفريقيا، حيث ظهرت 164 حالة إصابة بالفيروس في هذا المنجم ما أدى إلى تراجع كبير وحاد وفوري في عملياته.

وكان منجم "إمبونينج" قد أوقف أعماله في شهر مارس الماضي بعد أن فرضت الحكومة في جنوب إفريقيا إغلاقاً عاماً في مختلف أنحاء البلاد، لكنه عاد إلى العمل مجددا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق الحكومية، لكن المفاجأة كانت قبل أيام بظهور عشرات الإصابات بالمرض في أوساط العاملين بالمنجم.

وتراجعت العمليات إلى نحو 50% من الطاقة الطبيعية للمنجم وسط تصاعد القلق في أوساط العاملين فيه من ظهور إصابات جديدة أو انتقال العدوى الى العاملين الآخرين، بحسب ما ذكر تقرير إخباري بريطاني اطلعت عليه "العربية.نت".

وبحسب المعلومات فإن أغلب الذين تم فحصهم وتبين إصابتهم بالفيروس من العاملين في المنجم لم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، وهو ما يعني أنه من الممكن ظهور المزيد من الحالات خلال الفترة القادمة.

وبحسب شركة "أنجلوجولد أشانتي" المشغلة والمالكة للمنجم فإن كافة الذين تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس تم وضعهم في العزل الصحي على الفور. كما أكدت الشركة أنها أجرت فحوصاً مخبرية لـ650 عاملاً من العاملين في المنجم فور اكتشاف الحالة الأولى.

يشار إلى أن منجم "إمبونينج" يبعد حوالي 75 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة جوهانسبيرغ، كما أنه يمتد إلى عمق أربعة كيلو مترات تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنّ أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب عند إغلاق التداولات يوم الجمعة الماضية 1743 دولاراً، فيما كانت أسعار الذهب دون الـ1500 دولاراً للأونصة خلال العام الماضي.