الشارقة تبدأ تسويق صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

أظهرت وثيقة أن أمارة الشارقة الإماراتية بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات، اليوم الثلاثاء.



وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة أنها حددت سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وقال مصدران مطلعان على الصفقة، التي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم، إن الطرح من المرجح أن يكون بين 750 مليون ومليار دولار.



وتطرح الشارقة، صاحبة تصنيف ‭‭Baa2‬‬ من موديز و من ستاندرد آند بورز، صكوكا مقومة بالدولار الأميركي بصورة متكررة نسبيا.



وذكرت الوثيقة أنه جرى تكليف بنك اتش.اس.بي.سي كمنسق دولي للصفقة.



ويشارك في ترتيب الصفقة بنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي.



وفي مايو، جمعت الإمارة ملياري درهم (544.54 مليون دولار) من إصدار خاص لصكوك لأجل عام لدعم اقتصادها خلال الجائحة بحسب بيان لبنك الشارقة الذي رتب الصفقة.