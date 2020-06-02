المستثمرون يهملون الدولار مع استمرار التفاؤل بشأن التعافي 

تراجع سعر اليورو والدولار في أحدث التعاملات، مع استمرار حالة التفاؤل في الأسواق رغم تصاعد القلق إزاء التوتر بين الولايات المتحدة والصين واحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود قيد الاعتقال.

وكان سعر اليورو في أحدث تعاملات 1.1120 دولار بانخفاض 0.1%، قرب ذروة 17 مارس آذار عند 1.1152 دولار الذي بلغته العملة الموحدة أمس. ونزل الدولار الأميركي لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3530 مقابل نظيره الكندي وانخفض 0.2% في أحدت تعاملات.

ونزل الين الياباني الذي يعتبر عملة ملاذ آمن 0.2% مقابل الدولار الأميركي إلى 109.79 ين.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية لأضعف مستوى منذ منتصف مارس آذار عند 97.73 قبل أن يستقر عند 97.82.

وفقد المؤشر نحو 5% من ذروته في مارس آذار حين سيطر الخوف من جائحة كوفيد-19 على الأسواق المالية العالمية ما دفع المستثمرين لشراء الدولار بحثا عن الأمان.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.2533 دولار.