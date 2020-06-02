المظاهرات تفشل بوقف رالي صعود الأسهم الأميركية

ارتفع مؤشرا S&P 500 و Dow Jones للأسهم الأميركية إلى أعلى مستوياتِهما في ثلاثةِ أشهر في تداولات اليوم وسط التفاؤل السائد حول إعادة فتح الأعمال التجارية.

موضوع يهمك تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة شهرية لها في أكثر من 11 عاماً في مايو الماضي، نتيجة جائحة كورونا والإغلاق... لندن..تراجع أسعار المنازل بأكبر وتيرة شهرية منذ 11 عاما عقارات

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد بشأن مقتل رجل أسود كان قيد احتجاز الشرطة.

وقد ارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 38% من أدنى مستويات بلغها في مارس، ليبقى منخفضا 11% من المستوى القياسي الذي سجله في 19 فبراير.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 107.50 نقطة أو ما يعادل 0.42% إلى 25582.52 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.05 نقطة أو ما يعادل 0.30% إلى 3064.78 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 14.48 نقطة أو ما يعادل 0.15% إلى 9566.53 نقطة.

مع هذا الصعود، يبقى التفاؤل حذرا وسط تواصل الاضطرابات من الاحتجاجات ضد العنصرية في الولايات المتحدة.

وقد شملت الارتفاعات بعض الأسهم الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا مثل American Airlines وUnited Airlines وNorwegian Cruise Line وCarnival.