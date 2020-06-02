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رغم الخلاف مع أميركا..  بورصة هونغ كونغ تستقبل طرحا بـ 2.8 مليار دولار 

المصدر: دبي - العربية.نت
بورصة هونغ كونغ تستقبل طرحا بـ 2.8 مليار دولار
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رغم الخلافات بين بكين وواشنطن حول هونغ كونغ، وتزايد الشكوك حول جاذبيتها خلال الفترة المقبلة مع فقدانها للمزايا التي تقدمها لها الولايات المتحدة، تشهد بورصتها حاليا أحد أكبر الطروحات الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار.

وتسعى شركة نت إيز (NetEase) إلى إطلاق الطرح الثاني لأسهمها في بورصة هونغ كونغ، والتي تستهدف من خلاله جمع 2.8 مليار دولار، وفقا للسعر الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي.

وسيعد هذا هو أكبر عملية بيع للأسهم في بورصة هونغ كونغ، والأول منذ أن قامت شركة علي بابا القابضة بطرح أسهم إضافية في نوفمبر الماضي بقيمة بلغت 13 مليار دولار.

ومنذ بداية العام، بلغت قيمة الطروحات الأولية في البورصة 3.47 مليار دولار، ولتصبح بلك في المرتبة الثالثة بعد بورصتي نيويورك والصين.

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