سهم يرتفع 2400% في شهرين.. يثير خلافات ويقيل مسؤولين

بعد ارتفاع بنسبة جاوزت 2400% خلال شهرين، أثار سهم الخلاف بين المستثمرين وأحدث عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ضحيته اثنين من الرؤساء التنفيذيين بإحدى شركات الوساطة المالية.

ووصل سهم شركة "أر تي إيه" للمختبرات المدرج في بورصة إسطنبول التركية، إلى أعلى مستوى له خلال شهرين أو أكثر قليلا، لتصل القيمة السوقية للشركة، التي حققت أرباحا قيمتها 650 ألف دولار فقط في عام 2019، إلى 280 مليون دولار (1.96 مليار ليرة) في 13 مايو.

وبعد الوصول إلى تلك المستويات، بدأ السهم يلفت أنظار المستثمرين خاصة الصغار، كون الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة التركية، لكن لم يهنأ به المستثمرون كثيرا، إذ أخذ يتراجع، ليفقد 40% من قيمته خلال 5 جلسات فقط.

ودفعت عاصفة الانتقادات إلى قيام اثنين من المسؤولين في شركة إيه 1 كابيتال المملوكة بنسبة 43% لشركة أر تي إيه للمختبرات، ببث فيديو على مدار ساعة كاملة. ولم تفد تبريراتهم المتعلقة بأداء السهم، المستثمرين، خاصة أنها كانت حججا ضعيفة، وهو ما أدى إلى فقدان وظيفتيهما، وفقا لما قالته الشركة يوم أمس الاثنين في بيان للبورصة.

وبرر رئيس شركة أر تي إيه وإي 1 كابيتال قرار الإقالة بأن المسؤولين كان لا يجب أن يعلقا على أداء السهم، كما أنهما اتخذا تلك الخطوة دون علم الإدارة.

وتمتد العلاقة بين الشركتين لسنوات طويلة، فشركة أر تي إيه، التي تعمل في الأساس في توزيع المنتجات الصحية الحيوانية، قد عينت إي أي كابيتال في مايو 2014 لطرحها في البورصة. وقامت شركة " Guler Yatirim Holding" الشركة الأم لشركة إيه 1، بشراء حصة حاكمة بشركة أر تي إيه في عام 2018.

وفي العام نفسه، قامت شركة أر تي إيه، بشراء حصة قدرها 43% من أسهم شركة إيه 1.

وأعلنت شركة أر تي إيه عن أرباح الربع الأول يوم الاثنين الماضي، محققة 8.97 مليون ليرة، وهو أعلى بنحو 5 مرات من أرباح نفس الفترة من العام الماضي.