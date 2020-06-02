فتح تدريجي لقاعة تداول سوق دبي المالي

قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، إن 50% من موظفي السوق عاودوا العمل من مقره الرئيس، اعتباراً من أمس الأول الأحد، في إطار التوجيهات الحكومية في هذا الصدد، وصولاً إلى 100% بحلول الرابع عشر من يونيو/ حزيران الجاري.

وأشار السركال إلى أن إعادة فتح قاعة التداول ستتم بصورة تدريجية بعد اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة الموظفين والمتعاملين، وبما يتماشى مع توجيهات الحكومة.

وأوضح السركال أن تجربة العمل عن بُعد، والإغلاق المؤقت للقاعة ومكاتب خدمة العملاء، التي طبقها السوق منذ منتصف مارس/ آذار الماضي، أثبتت فعالية كبيرة، وسجلت إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين بفضل توفر كل خدمات السوق، وكذلك خدمات الإيداع والمقاصة عبر منصاته المتعددة للخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف الذكية، وفقاً لما نقلته صحيفة "الخليج".

وأشار حسن السركال إلى أنه تم السماح لشركات الوساطة بالوصول بنسبة موظفيها إلى 30% في مكاتبها الموجودة داخل قاعة التداول، ويستهدف السوق زيادة النسبة إلى 50% في منتصف يونيو الجاري، وصولاً إلى 100% لاحقاً. أما في ما يخص عودة المستثمرين إلى القاعة فسوف يراجع السوق خطط العودة بشكل أسبوعي لضمان التنفيذ السريع لخطة العودة في أقرب وقت ممكن.