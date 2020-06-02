الأسواق الناشئة تجذب4.1 مليار دولار في مايو

قال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر اليوم الثلاثاء إن التدفقات المالية إلى أسهم وسندات الأسواق الناشئة، تراجعت على نحو كبير بلغ 78%، بسبب استمرار نزوح الأموال من أسواق الأسهم، على عكس أسواق السندات التي تشهد إقبالا متزايدا.

وأظهر التقرير، الذي اطلعت "العربية نت"، على نسخة منه، أن سندات وأسهم الأسواق الناشئة شهدت تدفقات بلغت 4.1 مليار دولار في مايو، وهي أقل من التدفقات التي شهدتها في شهر أبريل والبالغة 18.6 مليار دولار.

وعلى عكس الأسهم، كانت ديون الأسواق الناشئة جاذبة، إذ أنها واصلت التعافي خلال الشهر الماضي وجذبت 3.5 مليار دولار.

وبلغت التدفقات المالية التي خرجت من أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين نحو 4.1 مليار دولار، فيما جذبت الصين وحدها صافي تدفقات بلغت 4.8 مليار دولار خلال تلك الفترة وهو ما يوضح الاختلاف الكبير بين الصين وباقي الأسواق الناشئة الأخرى.

وإقليميا، توزعت التدفقات إلى أسواق الدين بين أسواق آسيا الناشئة وأسواق أوروبا الناشئة اللتين جذبتا 1.4 مليار دولار لكل منهما، فيما جذبت الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية تدفقات قيمتها 1.3 مليار دولار.