"تداول" تستقبل صندوقاً للمتاجرة بالذهب.. هذه تفاصيله

استقبلت السوق المالية السعودية "تداول" صندوقا للمتاجرة بالذهب تديره شركة البلاد المالية، بهدف توفير خيار جديد للمستثمرين في أسواق المملكة، بأسواق السلع والمعادن الثمينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق سوف يستثمر ما لا يقل عن 95% من صافي أصوله في عقود الذهب الفورية المعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع.

وأوضح أنه ولأغراض السيولة، سيتم استثمار الرصيد المتبقي من صافي أصول الصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.

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وقال إن طرح الصندوق بنجاح، وهو صندوق مؤشرات متداول يستثمر بالذهب لا يعني بالضرورة رؤية البلاد المالية لهذا الاستثمار، بل هو تمكين للمستثمرين من الاستثمار في السلع النفيسة وإعطاء فرصة الاستثمار دون تكبد عناء التخزين والنقل والتأمين وغير ذلك.

وأضاف أن هذه الآلية ستمكن المستثمرين في السعودية، من التداول دون الانكشاف على خيارات خارجية، وستكون طريقة إدارة الصندوق "لا تعتمد على الإدارة النشطة، وسيهدف إلى محاكاة ومطابقة أسعار الذهب صعودا وانخفاضا ويصدر توصيته للمستثمر بالنصيحة".

وشرح أنه "لا توزيعات نقدية، في استثمارات أسواق السلع، بوصفها أصولاً استثمارية لا يوجد لها توزيعات، وسيحاكي الصندوق حركة الذهب، وستكون الأرباح المتحققة رأسمالية وبحسب أسعار بورصة الذهب في دبي والتي تتطابق أسعار التداول فيها مع الأسواق العالمية، وجرى اختيارها نظرا للتقارب الجغرافي والزمني المتناسب مع المتداولين في السعودية".

وقال إنه في حالة وجود يوم عمل في دبي، يصادف يوم عطلة في السعودية، ستكون الأسعار لوحدات الصندوق محسوبة بناء على سعر الإغلاق الأخير مع أخذ هامش يعكس المخاطرة من قبل صانع السوق، صعودا أو نزولا.

وأوضح أن تقييم سعر الوحدة الاسترشادي سيجري نشره كل 5 ثوانٍ، على موقع السوق المالية وموقع البلاد المالية، وفي نهاية التداول يكون الحساب بناء على صافي قيمة الوحدات، وهذين مؤشرين الأول استرشادي والثاني صافي قيمة الوحدة الاستثمارية في الصندوق.