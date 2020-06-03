أسهم أوروبا تلحق بموجة الصعود العالمية.. وسهم رينو يقفز 7%

انضمت الأسهم الأوروبية لموجة الصعود العالمية، اليوم الأربعاء، فيما طغت مؤشرات على تحسن أنشطة قطاع الخدمات في الصين علي المخاوف حيال توتر تجاري بين الصين والولايات المتحدة والاحتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش مستقرا قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

وارتفعت القطاعات المنكشفة على متانة الاقتصاد الصيني مثل النفط والغاز وصناعة السيارات أكثر من 1% بعدما أظهر مسح أن قطاع الخدمات في الصين عاود النمو في مايو أيار رغم أن التوظيف والطلب الخارجي ظلا ضعيفين.

وقفز سهم رينو 7.7% بعدما استكملت اتفاق قرض بقيمة خمسة مليارات يورو (5.60 مليار دولار) من الحكومة الفرنسية ورفع جولدمان ساكس التوصية الخاصة بالسهم إلى "شراء".

وارتفع سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 5% بعد الكشف عن خطة لخفض توزيعات الأرباح للنصف بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكنها أضافت أنها قد تقترح مدفوعات إضافية للمساهمين في الربع الأخير إذ تحسنت الأوضاع.