بورصة طوكيو تلحق بوول ستريت.. نيكي يقفز 1.4%

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية الأربعاء، ليصعد هذا المؤشر 1.45% إلى 22649.01 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17% إلى 1606.29 نقطة.

وصعدت بورصة وول ستريت الثلاثاء مع تطلع المستثمرين إلى ما بعد اضطرابات اجتماعية واسعة في الولايات المتحدة ومخاوف الجائحة والتركيز بدلا من ذلك على تخفيف قيود العزل العام ودلائل على تعاف اقتصادي.

وأعطت أسهم التكنولوجيا والقطاعات الحساسة للنمو، مثل الشركات الصناعية والبنوك، الدفعة الأكبر للمؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية.

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 267.63 نقطة، أو 1.05% إلى 25742.65 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 25.09 نقطة،أو 0.82% ليغلق عند 3080.82 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 56.33 نقطة، أو 0.59% إلى 9608.38 نقطة.

ودفعت مكاسب قوية في الأسابيع القليلة الماضية المؤشرات ناسداك وستاندرد اند بورز500 وداو جونز لتصبح أقل بحوالي 2% و9% و13% على الترتيب عن مستوياتها القياسية للإغلاق.

وأغلق المؤشران ستاندرد اند بورز500 وناسداك على مكاسب في 6 من جلسات التداول السبع الماضية.