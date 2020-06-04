أسهم هذه الشركة تنهار في دقائق بعد ارتفاع 2500%

تراجعت أسهم شركة جينيس براند إنترناشونال "Genius Brands" المدرجة في بورصة ناسداك بنسبة 40% في الدقائق الأولى من افتتاح الأسواق الأميركية اليوم.

جاء هذا التراجع عقب ارتفاع أسهم الشركة، التي تعنى للبقاء ضمن مؤشر بورصة ناسداك، على مدار الشهر الماضي بنسبة بلغت 2458%، أي ما يعادل نحو 26 مرة، وذلك بعد إعلان الشركة التي تعمل في المجال الترفيهي للأطفال، عن سلسلة من التطورات التشغيلية والاستثمارات.

وأكبر تلك الاستثمارات، هو إطلاق الشركة المتوقع لقناة تليفزيونية متخصصة في الرسوم المتحركة في منتصف الشهر الجاري. وقالت الشركة في مايو الماضي إنها قامت بدمج قناتين تليفزيونيتين تابعتين لها، بهدف إنشاء شبكة رقمية جديدة.

وأدى هذا الارتفاع لأسهم الشركة، المعروفة على نطاق محدود، إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركة من 9 ملايين دولار في مايو إلى 496 مليون دولار.