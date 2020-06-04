الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

سجل الروبل الروسي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار الأميركي، في تعاملات متقلبة أمس الأربعاء بفضل تعافي أسعار النفط ومبيعات قوية لسندات حكومية روسية.



وقفز الروبل 0.6% إلى 68.21 للدولار، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من مارس، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26% عند 68.55 بحلول الساعة 1635 بتوقيت غرينتش.



وأمام اليورو، تراجع الروبل 0.45% إلى 77.05.



وتلقى الروبل دعماً من ارتفاع أسعار خام برنت فوق 40 دولاراً للبرميل، وكذلك أداء قوي لمبيعات للسندات الحكومية الروسية مع بيع وزارة المالية سندات بقيمة 108.5 مليار روبل (1.58 مليار دولار) بينما بلغ حجم الطلب 161 مليار روبل.



وينظر إلى الطلب على السندات الحكومية على أنه مقياس لثقة الأسواق العالمية في الأصول الروسية.