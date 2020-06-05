انطلاقة قوية للأسهم المصرية بأول أسبوع في يونيو

وسطت توقعات إيجابية، تمكنت البورصة المصرية من أن تنهي تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو على مكاسب جماعية كبيرة بقيادة أسهم المؤشر الثلاثيني الذي ارتفع بما يتجاوز 5%.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 19.5 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 3.55%، وذلك بعدما صعد من مستوى 548.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 568.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس نهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.92% مضيفاً نحو 401 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 10220 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 10621 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 5.34% مرتفعاً من مستوى 1159 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 1221 نقطة في تعاملات الأسبوع الحالي مضيفاً نحو 62 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 4.86% مضيفاً نحو 91 نقطة وذلك بعدما ارتفع من مستوى 1872 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 1963 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وعلى صعيد تعاملات أمس الخمس، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4119 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة. وأيضاً ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.