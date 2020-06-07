"تداول" تستطلع الآراء بشأن تنظيم متطلبات إدراج 3 أنواع من الصناديق 

نشرت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قواعد الإدراج المعدلة لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين والتي تهدف من خلال التعديلات المقترحة إلى تنظيم متطلبات إدراج صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة في نمو- السوق الموازية.

وذكرت "تداول" أنه سيتم استقبال المرئيات في موعد أقصاه 5 أغسطس المقبل على البريد الإلكتروني Public.Consultation@tadawul.com.sa

وقالت إن هذه المرئيات والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للوثائق.

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