"دبي" تنتهي من إعداد منصة تداول الأسهم الموقوفة في يوليو

يعمل سوق دبي المالي حالياً على وضع اللمسات النهائية لتطبيق قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن إعادة الشركات الموقوفة إلى التداول، اعتباراً من مطلع يوليو المقبل من خلال شاشة مستقلة، وفقاً للرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي حسن السركال.

وقال إن السوق أوشك على إنجاز التصاميم الفنية والتقنية الخاصة بالشاشة المستقلة لتكون جاهزة مع مطلع الشهر المقبل، موضحاً أن السوق يتمتع ببنية تقنية عالية الجاهزية والكفاءة بما يتيح إعادة تلك الشركات إلى التداول من خلال شاشة عرض مستقلة، وفقا لصحيفة البيان.

وذكر السركال أن تفعيل قرار الهيئة وإعادة الشركات الموقوفة إلى التداول عبر الشاشة المستقلة المرتقبة مرتبط باعتماد الشركة للبيانات المالية المدققة لعام 2019 والتزامها بالمتطلبات الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع وحصولها على موافقتها على خطة معالجة الأوضاع التي أدت إلى تعليق تداولها.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع، المنوط بها الرقابة على أسواق المال بالإمارات، مؤخرا قرارا بشأن تطبيق إجراءات التعامل مع الشركات المساهمة العامة المدرجة المتعثرة اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، حيث من المقرر عمل قائمة متابعة تضم الشركات التي تم نقل إدراج أسهمها من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية بسبب تعليق إدراج أسهمها لمدة ستة أشهر فأكثر أو أن تكون الشركة حققت خسائر متراكمة بنسبة 50% فأكثر من رأسمالها بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة للشركة، وذلك لأغراض متابعة أداء تلك الشركات.

وتتولى الأسواق نقل إدراج أسهم الشركات بين الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، حيث من المقرر بمجرد بدء العمل بهذا القرار أن يتولى السوق توزيع إدراج أسهم الشركات المدرجة لديه على الفئتين الأولى والثانية وفقاً للشروط المحددة لكل فئة، وتعتمد البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2019 لغايات توزيع الإدراج حسب واقع الحال.