سهم الاتحاد العقارية يرتفع بأكثر من 100% في شهرين

ارتفع سهم شركة الاتحاد العقارية بقوة في تداولات اليوم ليكون من أوائل الأسهم التي تنجح بالعودة إلى أسعار ما قبل جائحة كورونا.

وبتداولات اليوم يكون سعر سهم الشركة قد ارتفع بنسبة تجاوزت 100% من أدنى مستوياته التي سجلت قبل نحو ثلاثة أشهر.

وتزامن مع ذلك تداولات قياسية تجاوزت 400 مليون سهم تمثل أكثر من 10% من أسهم الشركة.

يذكر أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة المتوقع انعقاده في الثامن عشر من الشهر الحالي سيناقش استخدام الاحتياطي القانوني لتخفيض الخسائر المتراكمة/ التي تجاوزت ملياري درهم/تمثل نصف رأسمال الشركة.

وقالت ماري سالم مدير قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية "سهم شركة الاتحاد العقارية ملفت للانتباه خصوصاً بمقارنته مع الأسهم الأخرى في القطاع. وبحكم نزول سعرها بشكل مغر للشراء مع توقعات وجود مردود أكبر بعد الارتفاع. شاهدنا العديد من المضاربين في الأسواق غير المستثمرين الاستراتيجيين الذين لا تتخطى نسبهم 5% نلحظ حركة كبيرة من المضاربين على شكل محاولة للحاق بالقطاع في حركة السوق".

"إن الأسهم العقارية تتلقى دعماً من عدة عوامل مترابطة منها التسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية مثل إعمار العقارية. وأضافت ماري أن هيكلة القطاع العقاري بدأت تتغير ونظرة المستثمرين لها وهي عوامل داعمة للسوق بشكل متكامل".