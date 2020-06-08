عقود مخاطر ديون الدول الناشئة تقفز لـ 521 مليار دولار

أفاد مسح شمل 12 من كبار المتعاملين، نشر الاثنين، بأن حجم تداول عقود مبادلة مخاطر ائتمان الأسواق الناشئة ارتفعت 3% في الربع الأول إلى مستوى قياسي بلغ 521 مليار دولار، من 505 مليارات دولار قبل عام.

وكانت الأحجام الأكبر للبرازيل (49 مليار دولار)، والصين (48 مليار دولار)، ثم المكسيك وتركيا بمقدار 37 مليار دولار لكل منهما.

وارتفع إجمالي الأحجام 20% مقارنة بالربع الأخير من 2019.

وشكلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لشركة النفط الوطنية المكسيكية بتروليوس مكسيكانوس، أو بيمكس، الحجم الأكبر من بين عقود الشركات وبلغت ملياري دولار. وفقدت بيمكس تصنيفها عند الدرجة الجديرة بالاستثمار في وقت سابق هذا العام.

وقالت رابطة إي.إم.تي.إيه لتداولات واستثمارات ديون الأسواق الناشئة إن الحجم الفصلي هو الأعلى منذ أن بدأت جمع البيانات في 2009.

وطُلب من المشاركين ذكر أحجام عقود مبادلتهم لمخاطر ائتمان 21 دولة ناشئة و9 مقترضين من الشركات بالأسواق الناشئة.